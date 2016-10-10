Военный ранен во время обстрела Новоалександровки

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Понедельник, 10 октября 2016, 12:18

Во время обстрела боевиками Новоалександровки Луганской области ранения получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, информирует 10 октября пресс-служба Луганской ОГА.

За минувшие сутки противник пять раз открывал огонь по Новоалександровке Попаснянского района. В частности, вечером в указанном направлении враг дважды применял противотанковые управляемые ракетные комплексы, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы.

"Во время обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения", – сообщил Клименко.

В то же время, российско-террористические войска из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били в направлении села Трехизбенка Новоайдарского района.

А после полуночи боевики из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи села Новозвановка Попаснянского района.

"Перемирие" в Луганской области продолжается: ежедневные обстрелы из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения, а теперь еще и ранение нашего бойца. Надеюсь, что международные мониторинговые группы предоставят надлежащую оценку ситуации, а реакция мирового сообщества будет адекватной преступлениям террористов. Нашему воину желаю скорейшего выздоровления", – отметил Клименко.

Темы: Луганская область терроризм
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