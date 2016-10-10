С сайта МВД исчезла информация о розыске экс-министра Злочевского

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Понедельник, 10 октября 2016, 12:46

Правоохранители сняли с розыска бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом свидетельствую данные в реестре разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передают Українські Новини.

Карточка действительно отсутствует на сайте. При нажатии на гиперссылку, на которой раньше была карточка, выдает ошибку 404 и пишет "данная страница отсутствует".

Ранее в реестре разыскиваемых лиц МВД была размещена карточка с информацией о розыске Злочевского.

"Украинская правда" уже обратилась в МВД и Генпрокуратуру за комментарием.

Как известно, 13 сентября Печерский райсуд обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска Злочевского.

В частности, адвокат бывшего министра просил суд обязать следователей в течение 48 часов принять решение о прекращении розыска его подзащитного.

Защита экс-министра утверждала, что Злочевский объявлен в розыск незаконно и все процессуальные сроки расследования против него истекли.

Судья Светлана Шапутько частично удовлетворила ходатайство защиты и обязала Генпрокуратуру установить разумный срок для принятия следователем законного и беспристрастного решения о возобновлении досудебного расследования, а также решения о прекращении розыска Злочевского.

Генпрокуратура объявляла в розыск Злочевского в январе 2015 года.

Карточка, о которой идет речь, была размещена на сайте МВД 29 декабря 2014 года.

 

Украинская правда

Темы: Злочевский МВД розыск Генпрокуратура
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IP: 128.72.20.---TKorolkov10.10.2016 13:10
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