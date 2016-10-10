Защита сына Джемилева обжаловала решение суда РФ

00
0
Понедельник, 10 октября 2016, 13:07

Защита Хайсер Джемилева направила апелляционную жалобу на решение суда об отказе в условно досрочном освобождении.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов, передает "Кавказский Узел".

"Мы направили апелляционную жалобу на решение Советского районного суда города Астрахани от 30 сентября 2016 года, которым суд отказал в УДО Хайсер Джемилева", - сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам большая часть взысканий наложена на Джемилева незаконно, однако колония не предоставила документов, необходимых для обжалования.

Как известно, 30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал Джемилеву в условно-досрочном освобождении, так как принял позицию государственного обвинителя, который в ходе дебатов негативно охарактеризовал Хайсер Джемилева, отметив, что он имеет 22 взыскания, "признан в колонии злостным нарушителем правопорядка" и "не изъявил желания трудоустроиться".

Позже стало известно, что Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Мустафы Джемилева Хайсер, который должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.

Хайсер Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи эдемовом из ружья своего отца.

К аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново.

Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Темы: Джемилев Росcия крымские татары
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Джемилев вошел в финальный список на премию Сахарова 6 октября 2016, 14:05
Суд РФ решил 3 года держать сына Джемилева "под колпаком" 30 сентября 2016, 18:02
Запад украинским вопросом дает плохой пример диктаторам – Джемилев 30 августа 2016, 15:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Президент ПАСЕ официально просит вернуть Россию в ассамблею
Франция хочет расследования военных преступлений РФ в Сирии
Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов
С сайта МВД исчезла информация о розыске экс-министра Злочевского
Все новости
Дети

Врете детям? Они это чувствуют, предостерегают психологи

#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж