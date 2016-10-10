Сущенко могут обменять на задержанного в Ровно агента – Полозов

Российский адвокат Николай Полозов допускает, что арестованного в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко могут обменять на задержанного в Ровно предполагаемого российского шпиона.

Об этом он сказал в эфире канала 112, сообщает "Укринформ".

"Я считаю, что обмен возможен... Для спецслужб важно не столько гражданство, сколько польза и необходимость того или иного шпиона или агента. Поэтому, на мой взгляд, этот схваченный СБУ шпион может стать материалом для обмена Сущенко", – сказал Полозов.

Он напомнил, что Россия почти всегда не спешит с допуском консула к тому или иному политзаключенному. В частности, к Надежде Савченко в свое время украинского консула также не пускали неделю.

Полозов сообщил, что на сегодня адвокат журналиста Марк Фейгин находится в СИЗО "Лефортово", где планирует встретиться с Сущенко.

"Попасть к подзащитному в "Лефортово" является большой проблемой. Там существуют специальные технологии, которые отличаются от других СИЗО. "Лефортово" не подчиняется московскому управлению службы исполнения наказаний, а подчиняется непосредственно федеральной службе. Они установили свои правила, которые никто понять не может", – сказал Полозов.

Он рассказал, что в этом СИЗО у всех адвокатов забирают удостоверение, а потом сами решают, кого пустить, а кого не пускать к подзащитным.

"В "Лефортово" содержится большое количество людей, которые интересуют ФСБ, так называемые "статусные" уголовные дела, и, на мой взгляд, это искусственное ограничение права на посещение консулом или встречу с адвокатом. Но власть не хочет на это влиять", – сказал Полозов.

В то же время, отвечая на вопрос относительно перспектив дела Сущенко, он сказал, что в делах, которые связаны с преследованием украинских политических заключенных на территории России или в Крыму, суда нет вообще как института.

"Есть люди в мантиях, которые выполняют заблаговременно установленный заказ, поэтому, на мой взгляд, если мы говорим про какие-то юридические перспективы, то мы лукавим", – добавил правозащитник.

По его мнению, дело Сущенко должно получить максимальный медийный резонанс.

"Единственный способ освободить – международное давление на руководство РФ, потому что изнутри давить нет смысла", – считает Полозов.

Как известно, 9 октября СБУ задержала в Ровно гражданина Украины, который длительное время проживает в России и, вероятно, является агентом российских спецслужб. Согласно сообщению, он должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.