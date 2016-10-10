Двух врачей будут судить за смерть женщины из-за диагноза и небрежности

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Понедельник, 10 октября 2016, 16:52

Красноармейская местная прокуратура согласовала сообщение о подозрении в небрежном и недобросовестном выполнении профессиональных обязанностей двум врачам одной из больниц Покровска.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебное расследование установило, что в октябре 2015 года в приемное отделение больницы доставили гражданку 1959 года рождения с предварительным диагнозом, установленным медицинским персоналом скорой медпомощи.

В приемочном отделении пациентку осмотрел врач-хирург, который формально провел обследование женщины и не принял мер для подтверждения или опровержения предварительного диагноза – и не назначил ей никакого лечения.

Кроме того, больную осмотрел врач-терапевт, которая с учетом осмотра врача-хирурга поставила женщине неправильный диагноз.

После обследования указанными врачами и выписки больная поехала домой. Из-за осложнений по болезни, диагностированной врачами "скорой помощи", женщина умерла.

По выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, врачи не организовали надлежащим образом диагностику и лечение женщины, а ее смерть можно было предотвратить.  

Действия врачей квалифицированы по ч.1 ст.140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.

Расследование продолжается.

Если халатность врачей докажут, им угрожает до 2 лет тюрьмы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Темы: здоровье прокуратура Донбасс
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