Украинцу за шпионаж на Россию вменяют госизмену

2462 просмотра
3
Понедельник, 10 октября 2016, 17:19

Задержанному в Ровно украинцу, который был агентом главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, инкриминируют госизмену.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала "112 Украина".

"Открыто уголовное производство по ст. 111 УКУ – государственная измена. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет", – сказала она. 

8 октября сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Ровно гражданина Украины, который работал на разведку РФ. Его заданием, по данным ведомства, было завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ.

По данным СБУ, 7 октября 2016 года мужчина въехал в Украину для получения секретных документов, над которыми уже "поработали" оперативники украинской спецслужбы.

На следующий день он был задержан сотрудниками СБУ "на горячем" во время получения "флэшки" с дезинформацией, которую считал секретными документами военного характера.

Российский адвокат Николай Полозов допускает, что арестованного в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко могут обменять на задержанного в Ровно предполагаемого российского шпиона.

Темы: шпионаж Росcия СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Сущенко могут обменять на задержанного в Ровно агента – Полозов 10 октября 2016, 13:20
Суд посадил завербованного Россией шпиона на 14 лет 27 сентября 2016, 13:11
В Иране арестовали "ядерного шпиона" 28 августа 2016, 16:43
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.138.81.---Kotia10.10.2016 17:48
Щось дуже дивно з цим "шпигуном"....
Ватники на ТРК "Ера" стібуться (((
ОтветитьС цитатой
IP: 195.138.81.---Kotia10.10.2016 17:44
Ось би де (у станбулі) пуйла схопити - шкода Ердоган скурвився
А де цифри захисного кода????
Це стосується нафтового форуму у Станбулі на ЕП комент додати не можна
ОтветитьС цитатой
IP: 93.32.70.---koine10.10.2016 17:43
Щось я логіки не бачу у діях СБУ: готують дезу для ворога, потім затримують простого кур'єра, а значить дезу не має вже сенсу передавати. Операцію вже не можна назвати вдалою, бо суть її була деза, а не простий кур'єр. Пощастило що офіцер якого опрацьовували не зрадив і звернувся сам до СБУ, а є що і зраджують, от якби таких було затримано, то це вже вдала операція, тому не бачу особливої заслуги СБУ.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Украинский консул встретился с Сущенко в СИЗО
В Станице Луганской начинается отведение сил – Тука
Суд отпустил Корсунского, обвиняемого в создании "ЛНР"
Посол ЕС: Сущенко должен быть освобожден
Все новости
Фото

Двое грузинских художников возвращают жизнь осенним листьям

Музыка

Гид по фестивалю All Music is Jazz