Украинцу за шпионаж на Россию вменяют госизмену

Задержанному в Ровно украинцу, который был агентом главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, инкриминируют госизмену.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала "112 Украина".

"Открыто уголовное производство по ст. 111 УКУ – государственная измена. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет", – сказала она.

8 октября сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Ровно гражданина Украины, который работал на разведку РФ. Его заданием, по данным ведомства, было завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ.

По данным СБУ, 7 октября 2016 года мужчина въехал в Украину для получения секретных документов, над которыми уже "поработали" оперативники украинской спецслужбы.

На следующий день он был задержан сотрудниками СБУ "на горячем" во время получения "флэшки" с дезинформацией, которую считал секретными документами военного характера.

Российский адвокат Николай Полозов допускает, что арестованного в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко могут обменять на задержанного в Ровно предполагаемого российского шпиона.