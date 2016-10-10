В Станице Луганской начинается отведение сил – Тука

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Понедельник, 10 октября 2016, 17:29

В Станице Луганской боевики начинают процесс отвода сил от линии размежевания.

Об этом сообщает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в Facebook.

"Насколько мне известно, в Петровском разведения состоялось и процесс разминирования обозначенных зон идет", – пишет он.

"В Золотом разведения состоялось. Процесс разминирования еще не начат", – добавляет Тука.

"В Станице Луганской наблюдается начало процесса отвода сил по ту сторону линии размежевания", – заявляет он.

Тука подчеркивает, что "процесс соблюдения тишины на обозначенных участках очень шаток и может быть нарушен террористами в любой момент".

Представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко прокомментировал это "Украинской правде" так: "Пока что нет информации. В любом случае, у нас на это есть время – до 3-х суток".

Ранее в понедельник Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что пророссийские войска не отошли от своих позиций в районе Станицы Луганской, несмотря на рамочную договоренность о разведении сил, достигнутую 21 сентября в Минске.

Темы: Донбасс Минские соглашения
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