Апелляцию по Ефремову перенесли

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Понедельник, 10 октября 2016, 17:44

Апелляционный суд Киева перенес на 18 октября рассмотрение жалобы защиты Александра Ефремова на решение Печерского райсуда о содержании его под стражей до 24 ноября.

Такое решение приняла коллегия судей апелляционного суда, передает корреспондент "УП".

Это решение было мотивировано тем, что суд не успел ознакомиться с дополнительными материалами, которые подал защиту Ефремова.

"Документы поступили в канцелярию только в 14.49, мы физически не успели с ними ознакомиться", - сказал председательствующий судья.

В то же время защита и обвинение не возражали.

"Тогда мы перенесем на 18 октября", - сказал председатель.

Ефремова такое решение возмутило.

 "Если вы считаете, что невинный человек должен сидеть еще восемь дней за решеткой, то пожалуйста. Но вы успели со всем ознакомиться, там всего 5 писем. Я уже так в понедельник приезжал, сказали, что судья заболел", - возмущался Ефремов.

 
Фото: Роман Кравец
 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ

"Мы вас услышали, заседание 18 октября", - ответил на это судья.

Как известно, 1 августа Ефремова взяли под стражу на 60 суток - до 28 сентября.

28 сентября Печерский райсуд Киева оставил бывшего лидера фракции "Партия регионов" Александра Ефремова под стражей до 24 ноября.

Утром 30 июля стало известно, что Ефремов задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее на заседании суда, Ефремов убеждал, что он не виноват в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.

Роман Кравец, УП

Темы: Ефремов суд
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