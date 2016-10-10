5 партий получили почти 71 млн гривен от НАПК

Национальное агентство предотвращения коррупции предоставило государственное финансирование уставной деятельности пяти партиям в VI квартале.

Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Соответственно, "Народный фронт" получит 25 млн 136 тыс. 400 грн., "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 24 млн 771 тыс. 800 грн.,"Объединение "Самопомощь" - 12 млн 461 тыс. 650 грн., "Радикальная Партия Олега Ляшко" - 8 млн 453 тыс. 925 грн.

Поэтому, в VI квартале текущего года на финансирование уставной деятельности политических партий из государственного бюджета выделено 70 млн 823 тыс. 775 грн, Предусмотренных вышеуказанной статьей Закона.

Как известно, 22 сентября Нацагентство по предупреждению коррупции одобрило выделение 71 млн грн четырем парламентским партиям.

Партия "Батькивщина" не предоставила Агентству своей позиции по госфинансирования (Назка не имеет ни официального отказа, ни согласия на получение партией средств). Партия "Оппозиционный блок", несмотря на публичное заявление об отказе от финансирования, так и не предоставила Агентству заявление в бумажном виде.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак призвала экспертов и общественность присоединиться к проверке отчетов партий от начала их государственного финансирования.

8 октября 2015 Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения и противодействия политической коррупции (№2123), который установил государственное финансирование политических партий с 1 июля 2016 года.

Украинская правда