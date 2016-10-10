Украинский консул встретился с Сущенко в СИЗО

Украинский консул в понедельник встретился с журналистом Романом Сущенко в Лефортовском СИЗО в Москве.

Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена Валерии Лутковской Михаил Чаплыга.

"По нашей информации, украинский консул встретился с Романом Сущенко", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник вечером, указав, что эти данные получены от офиса российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Ранее Чаплыга написал в Фейсбуке: "Наш консул таки только что получил доступ к Сущенко. Респект Татьяне Москальковой (омбудсмен РФ) - она очень "настоятельно" по нашей просьбе эту тему акцентировала в МИД РФ".

В Министерстве иностранных дел Украины пока не подтвердили эту информацию.

Как сообщалось, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября за якобы "шпионскую акцию". Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал его на два месяца по уголовному делу о шпионаже.

В Киеве назвали задержание журналиста провокацией, а его обвинения в шпионаже надуманными.

В Министерстве иностранных дел Украины 7 октября состоялась встреча с российским консулом относительно недопуска украинских консульских сотрудников к Сущенко. Ему была передана нота протеста с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанному.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал встречу Сущенко с консулом на текущей неделе.

В понедельник с Сущенко встретился его адвокат Марк Фейгин.