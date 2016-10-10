Путин предложил Эрдогану скидку на газ и позволил ввозить персики

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Понедельник, 10 октября 2016, 21:54

Президент России Владимир Путин, который сегодня находится с визитом в Турции, предложил президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану скидку на газ и отменил запрет на ввоз некоторых продуктов в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи был согласован механизм скидки цены на газ для Турции в рамках межправительственного соглашения по строительству газопровода "Турецкий поток".

Кроме того, после встречи с Эрдоганом, Путин заявил на брифинге об отмене запрета на ввоз в РФ некоторых продуктов питания из Турции. В частности, разрешен ввоз в Россию так называемых косточковых (персики, сливы, абрикосы) и цитрусовых.

"Оба согласились работать в направлении полномасштабной нормализации двусторонних связей", - сообщает издание.

Как известно, Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по "Турецкому потоку".

Европейская правда

Темы: Путин Турция
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