ЦИК Грузии сообщил о результатах подсчета 100% бюллетней

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Понедельник, 10 октября 2016, 22:40

Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила о завершении подсчета голосов со всех избирательных участков: обработано 100% данных с участков.

Согласно данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" на выборах по пропорциональной системе набрала 48,65% голосов избирателей, а оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 27,12% голосов.

Пятипроцентный барьер преодолела также партия "Альянс патриотов Грузии".

Таким образом в парламент, по последним результатам подсчета голосов, входят три партии.

Данные подсчитаны с 3702 избирательных участков.

Участие в парламентских выборах принимали 25 избирательных субъектов - 19 партий и 6 блоков.

Депутаты 150-местного парламента избираются на четыре года.

Выборы проходят по смешанной избирательной системе - 77 человек избираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), 73 - по одномандатным округам (по мажоритарной системе).

Подробно о ходе выборов читайте в статье ЕП "Второе поражение Саакашвили - репортаж с исторических выборов в Грузии".

Грузія.Online

Темы: Грузия виборы
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