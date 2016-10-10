СМИ: Украина не соглашалась на участие в саммите "Нормандской четверки"

Украинская сторона не давала согласие на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки".

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.



"Украина не давала согласие на участие в саммите "Нормандской четверки". Пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией, такая встреча не состоится", - рассказал собеседник агентства, близкий к переговорному процессу.



В понедельник некоторые СМИ сообщили о якобы согласии украинской стороны принять участие во встрече "Нормандской четверки" 19 октября в Париже.