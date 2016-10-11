Генсек ООН: Режим Асада виновен в гибели более 300 тысяч человек

Генсек ООН обвинил президента Сирии Башара Асада в гибели 300 тысяч сирийцев.

Об этом Пан Ги Мун заявил в интервью DW.com.

Генеральный секретарь ООН убежден, что ООН, а также Россия и США "интенсивно работают" над урегулированием ситуации в Сирии. При этом генсек ООН назвал дипломатические отношения между двумя государствами "немного чувствительными".

По словам Пан Ги Муна, он попросил госсекретаря США Джона Керри и российскую сторону добиться восстановления перемирия в Сирии для проведения неотложных гуманитарных операций.

"Мы должны обеспечить пять миллионов человек в осажденных и труднодоступных зонах необходимым минимумом", - подчеркнул Пан Ги Мун.

Впрочем, он ушел от прямого ответа на вопрос, является ли Россия частью проблемы или решения в сирийском кризисе.

Ответственность за ситуацию в Сирии он положил на действующего президента Башара Асада.

"На самом деле, из-за провалов его руководства погибли столько людей. Это стоило жизни более чем 300 тысячам людей", - сказал Пан Ги Мун.

Признав необходимость повышения эффективности работы ООН, Пан Ги Мун отметил, что без Объединенных Наций немало конфликтов, например, в Сребренице, Дарфуре, Руанде или Алеппо протекали бы с большим количеством жертв.

"Если бы не было ООН, то ситуация в Алеппо сегодня была бы еще более трагической, еще более кровавой", - отметил генсек ООН.

Как известно, накануне на экстренном заседании Совбеза ООН Россия заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между РФ и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.