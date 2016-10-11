Клинтон поддерживает на 14% больше американцев чем Трампа - опрос
Разрыв между рейтингами двух кандидатов на пост президента США увеличился до 14%, после обнародования записи 2005 года, на котором Трамп неприлично выражался в адрес женщин.
Об этом свидетельствуют данные опроса проведенные телеканалом NBC News и печатным изданием Wall Street Journal.
Так, кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон получила поддержку 52% респондентов. Кандидата от республиканцев Дональда Трампа поддерживают 38% опрошенных.
Опрос был проведен впервые после обнародования записи 2005 года, на котором Трамп позволил себе непристойные высказывания в отношении женщин.
Трамп извинился за свои слова, но большое количество влиятельных республиканцев отказалась от его дальнейшей поддержки.
Как свидетельствуют данные опроса CNN/ORC, Клинтон одержала победу во втором туре предвыборных дебатов, состоявшихся 10 октября.