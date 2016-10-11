Боевики применили 152-мм артиллерию у Бердянского

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Вторник, 11 октября 2016, 07:26

За минувшие сутки российско-оккупационные войска с применением тяжелого вооружения 47 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов. Вооруженные провокации со стороны противника состоялись с применением тяжелого вооружения. В частности, из ствольной артиллерии калибра 152 мм боевики открыли огонь по защитникам Талаковки и Бердянского, а из 122-мм калибра - по Широкино.

Кроме этого, оккупанты активно использовали вооружение калибров 120 мм и 82 мм. Под огнем из минометов оказались позиции сил АТО в районах Водяного, Широкиного, Марьинки, Талаковки. В направлении Павлополя и Гнутово обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины осуществлялись с использованием вооружения БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксировано 17 нарушений "режима тишины". Враг обстреливал Новозвановку, Новоалександровку, Попасную из вооружения различного калибра усиливая интенсивность огня минометами калибра 120 и 82 мм.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска 3 раза обстреливали силы АТО.

В Авдеевке оккупанты применили минометы калибра 82 мм, а в Зайцево - калибр 120 мм.

Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука сообщал, что в Станице Луганской боевики начинают процесс отвода сил от линии разграничения. В то же время, представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В понедельник Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что пророссийские войска не отошли от своих позиций в районе Станицы Луганской, несмотря на рамочное соглашение о разведении сил, достигнутое 21 сентября в Минске.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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IP: 94.153.209.---pugacz11.10.2016 08:18
Тільки не "біля Бердянська", а біля БЕРДЯНСЬКОГО...
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