НАБУ изучит каждого претендента на судью Верховного суда

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Вторник, 11 октября 2016, 09:27

НАБУ изучит имущественное положение кандидатов в судьи Верховного суда Украины, чтобы в обновленную судебную власти не попали люди с коррупционными рисками.

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в октябре начинается конкурс по формированию нового Верховного суда, что станет следующим шагом в судебной реформе.

"Мы как правоохранительный орган, который имеет также и аналитическую функцию, собираемся активно участвовать в этом процессе. У нас подписан Меморандум с Высшей квалифкомиссией судей, и мы будем использовать свои возможности для того, чтобы максимально изучить кандидатов и не допустить проникновения в новую судебную власть людей с коррупционными рисками", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, в каком формате будет участвовать НАБУ в формировании нового состава Верховного суда, Сытник пояснил, что Бюро будет составлять досье на кандидатов и передавать в Высшую квалифкомиссию судей.

"Мы покажем, как исследовали имущественное состояние того или иного кандидата, может ли этот кандидат пояснить происхождение своего имущества", - подчеркнул директор Бюро.

По его словам, такие же досье могут передавать и общественные активисты, которые проводят свои расследования.

"Я думаю, что общими усилиями мы дадим тот результат, который ожидает от нас общество, и ожидаем мы как правоохранители", - подытожил директор НАБУ.

Темы: НАБУ суд
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