В Василькове обвалилась стена школы

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Вторник, 11 октября 2016, 11:06

Обвал капитальной стены произошел в одной из общеобразовательных школ Василькова Киевской области.

Об этом журналистам сказал вице-премьер Геннадий Зубко в кулуарах украинско-немецкого бизнес-форума во вторник в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мне сообщили, что произошел обвал капитальной стены. Про предварительной информации, пострадавших нет: сделали перекличку, вроде бы все дети – на месте", – сказал он.

Зубко заявил, что срочно отбывает к месту происшествия.

В свою очередь депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook уточнил, что речь идет о школе №6. По его словам, в данный момент спасатели эвакуируют детей.

Он также опубликовал фотографию с места событий.

Мосийчук также добавил, что "на ремонт этой школы выделялись существенные бюджетные деньги".

Украинская правда

Темы: Васильков строительство
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