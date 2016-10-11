Миссия ОБСЕ требует разминирования вокруг Станицы Луганской

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Вторник, 11 октября 2016, 11:50

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет ограниченный доступ к участку разведения сил в районе Станицы Луганской.

Украинские бойцы и боевики "ЛНР" не смогли гарантировать безопасность миссии, возможны мины, сообщает СММ ОБСЕ в Facebook во вторник.

При этом в миссии подчеркивают, что СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ.

"СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", – призывают европейские наблюдатели за ситуацией на Донбассе.

Как известно, рамочное соглашение от 21 сентября об отводе сил в Петровском, Золотом и Станице Луганской предполагает, в том числе, разминирование и доступ миссии ОБСЕ в эти точки.

По состоянию на 11 октября из трех оговоренных пунктов лишь в Станице Луганской еще не отведено оружие.

Темы: Донбасс Минские соглашения ОБСЕ Луганская область АТО
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