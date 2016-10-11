Форма электронной декларации вызвала много вопросов в правительстве

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Вторник, 11 октября 2016, 11:58

Следователи ведомства должны провести совещание для выработки общей позиции относительно формы электронной декларации.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина во вторник.

Он поручил вице-премьеру Павлу Розенко провести совещание совместно с НАБУ, НАПК и Генпрокураторой чтобы решить все юридические коллизии, возникшие после запуска системы электронного декларирования.

"По всем юридическим вопросам, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений. Заполнили декларацию - будете нести полностью ответственность по закону. Не заполнили - будете нести ответственность по закону", - сказал он.

Перед этим Розенко и еще несколько министров заявили, что в электронной декларации введены "новые поля", из-за чего возникает проблема.

"Без их заполнения я не могу подать эту декларацию. Получается, что, либо мне надо писать некорректную информацию, или не подавать вообще информацию. У меня она не в полном виде. У меня вопрос, как потом эту некорректную информацию затем будет трактовать суд, или как сознательно не заполнения, или манипуляцию, или то, что у вас не работала вовремя система", - сказал он.

"Как доработать эту декларацию, чтобы все могли сказать, что теперь форма декларации четко соответствует закону?", - спросил он.

В то же время Гройсман подчеркнул, что интерфейс самой системы нужно усовершенствовать.

"Надо сделать интерфейс этих деклараций таким удобным и понятным, чтобы ни у кого не возникало вопросов, потому что в принципе каждый хочет в соответствии с законом заполнить ее добросовестно и надо чтобы система не мешала это делать", - сказал он.

Председатель Назка Наталья Корчак сообщила, что система, которая недавно начала, будет совершенствоваться, и в ее работу будут вноситься изменения, в соответствии с возникающими проблемами.

Как известно, ранее в НАБУ заявили, что детективы прекратили заполнения электронных декларации за несоответствия формы декларации той, которая была утверждена Назка.

Украинская правда

Темы: Правительство декларация Гройсман
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