В АП пока не получали приглашение на саммит Нормандской четверки

По состоянию на 11 октября, украинская сторона пока не получала официального приглашения на саммит Нормандской четверки.

Об этом говорится в комментарии АП данном "Украинской правде".

"По состоянию на 11 октября, украинская сторона пока не получала формального приглашения на саммит Нормандской четверки", - говорится в комментарии.

Указывается, что во время последних контактов президента Петра Порошенко с канцлером Германии и президентом Франции прорабатывались разные даты проведения саммита Нормандской четверки в Берлине.

В то же время в комментарии отмечается, что Украина готова участвовать для согласования проекта дорожной карты имплементации Минска, которая "должна предусматривать последовательность выполнения безопасностной и политических условий с четкими гарантиями их соблюдения".

"Проведение мероприятия для решения только так называемых политических компонентов Минска является неприемлемым. Любые политические решения могут приниматься только после очевидного прогресса в вопросах безопасности", - говорится в комментарии.

Как известно, посол Российской Федерации во Франции Александр Орлов сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - на ужин в Берлине на 19 октября.

Накануне глава МИД Франции говорил о возможности встречи лидеров стран "нормандской четверки" 19 октября.

Однако источник в украинских дипломатических кругах заявлял, что Украина не давала согласие на участие в саммите "нормандской четверки", "пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией".

Украинськая правда