Миятович обратилась к Лаврову по поводу Сущенко

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович обратилась к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову касательно задержания в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко.

Об этом Миятович сообщила во вторник в Киеве во время встречи с активом Национального союза журналистов, сообщает "Укринформ".

По ее словам, "очень много людей занимаются этим вопросом, о постоянно под контролем, но проблема очень сложная и деликатная". Миятович добавила, что она постоянно поддерживает связь с российскими высокопоставленными лицами.

"Самое главное сейчас – обеспечить его (Сущенко – ред.) безопасность, предоставление ему юридической помощи, чтобы консул имел возможность доступа и общения с ним", – сказала представитель ОБСЕ.

Также Миятович сказала, что надо прилагать все усилия для освобождения Сущенко.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.