В Украине проверят все школы, построенные до 1980 года

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Вторник, 11 октября 2016, 14:18

Вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко заявляет, что в Украине будут проверены все здания школ, построенные до 1980 года.

Об этом он заявил на брифинге во вторник.

"Мы сейчас проверим те школы, которые были построены до 1980 года, состояние фундаментов, состояние коммуникаций, которые у школ, так как причиной именно этого обрушения (школы в Василькове - ИФ) могла быть дождевая канализация", - сказал вице-премьер.

По его словам, на месте происшествия работает инспекция, которая оценит убытки и разработает план восстановления школы, а пока через три дня дети продолжат обучение в другой школе.

"Правительство примет, в первую очередь, решение о выделении средств из Резервного фонда, чтобы восстановить эту школу. Кром е того, будет отдано указание и предупреждение о плановых учениях в других образовательных школах по эвакуации детей в связи с возможными чрезвычайными ситуациями", - сказал Г.Зубко.

Как сообщалось, около 10:00 вторника в общеобразовательной школе №6 Василькова Киевской области произошел обвал капитальной стены с перекрытиями. Полностью обрушилось несколько оконных пролетов трехэтажного здания вместе с перекрытиями на глубину несколько метров - коридоры школы по всей ширине, пока ученики находились в классах на уроках.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, эвакуация учеников и персонала из здания была осуществлена успешно. Причина разрушения устанавливается.

Інтерфакс-Україна

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