Лавринович предложил США помощь в деле Манафорта

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Вторник, 11 октября 2016, 14:36

Экс-министр юстиции Александр Лавринович готов предоставить свою помощь США в расследовании возможной причастности компании бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта к коррупционным схемам в Украине.

Об этом говорится в письме Лавриновича к генпрокурору США Лоретте Линч, текстом которого располагают "Украинские новости".

В письме говорится, что согласно информации депутата от БПП Сергея Лещенко, Манафорт участвовал в подготовке отчета американской юридической компании Scadden, Arps, Slate и других по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Лавринович отметил, что по Scadden в Украине открыто уголовное производство.

"Принимая во внимание большое общественное значение этих событий, как бывший министр юстиции и как гражданин хотел бы содействовать непредвзятому расследованию", – говорится в письме.

Он отметил, что в период заключения договора о предоставлении юридических услуг с компанией Scadden возглавлял Минюст.

"Специалисты Scadden проводили сравнительный анализ уголовного права США, ЕС и Украины в контексте процесса Юлии Тимошенко. По условиям контракта, любое политическое влияние или вмешательство в работу компании было исключено", – аргументирует Лавринович.

Он заявил, что отчет был подготовлен на самом высоком уровне.

"Выводы и рекомендации компании по делу Тимошенко почти идентичны выводам Европейского суда по правам человека. Рекомендации Scadden были основой дальнейших евроинтеграционных действий в системе правосудия Украины", – написал экс-министр.

Лавринович выразил готовность принять участие в следственных действиях Генпрокуратуры США и предоставить любые разъяснения по поводу сотрудничества с компанией Scadden.

Как известно, Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США расследуют причастность компании Манафорта к коррупционным схемам в Украине.

Национальное антикоррупционное бюро подтверждает, что Манафорт фигурирует в списках так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Ранее Манафорт руководил предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа, но после того, как этот скандал разгорелся, он подал в отставку.

Лавринович, против которого также расследуется сейчас дело в Украине, также считает, что его дело связано с выборами в США и связующим звеном является Манафорт.

Темы: Манафорт Лавринович США
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IP: 94.76.66.---samal11.10.2016 15:02
Пол Манафорт,розкручує покидьків, знущаючись над суспільством і потім покидьок грабує лохів.
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