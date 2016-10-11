Запорожские таможенники похвастались, что отобрали у туриста $800

00
8
Вторник, 11 октября 2016, 15:48

В международном аэропорту Запорожья таможенники изъяли у гражданина Турции, который прибыл рейсом из Анталии, 800 долларов США, которые были среди его личных вещей.

Об этом сообщается на сайте Территориальных органов ДФС в Запорожской области. Позднее это сообщение было удалено с сайта, однако оно остается доступным в кэше.

Согласно сообщению, пассажир избрал упрощенный вариант прохождения таможенных процедур и заявил, что не имеет предметов, подлежащих декларированию, однако таможенники обыскали его вещи и нашли 800 долларов.

"Об этих деньгах он не заявил ни в письменной, ни в устной форме", – возмутились запорожские таможенники.

Против пассажира составили протокол о нарушении таможенных правил, а также отобрали эти деньги и выписали штраф на сумму 1700 гривен.

В своем сообщении таможенники почему-то напомнили, что "в соответствии с законодательством физическое лицо – нерезидент имеет право ввозить в Украину наличные в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 евро, при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме".

Такая норма действительно содержится в постановлении правления Нацбанка "о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", однако каким образом она применяется в этом случае, когда сумма денег у пассажира была значительно ниже, чем 10 000 евро, не объясняется.

В то же время на сайте самой Государственной фискальной службы сказано, что при условии устного декларирования "физическое лицо независимо от возраста имеет право ввозить в Украину наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу".

Таким образом, нарушением гражданина Турции является то, что он не сказал устно о наличии этой суммы.

Украинская правда

Темы: ГФС туристы Турция таможня
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Подарок старшего брата. Как Украина будет "кроить" налоговую систему 7 октября 2016, 10:46
Пять причин уволить главу ГФС 3 октября 2016, 11:15
Силовики поймали производителя водки, убившей десятки людей 29 сентября 2016, 14:14
powered by lun.ua
Комментарии — 8
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.32.14.---Serg Fors11.10.2016 17:07
Показательным является то, что эта новость уже удалена с сайта запорожской ДФС (пока еще есть в кеше Google archive. is/Pm1St). Видимо до этих деятелей дошло, что подобное изъятие было незаконным.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.44.160.---Семенен11.10.2016 16:57
Семенен:
В мене за часів дрімучого Кучми наші доблесні митники точно так само хотіли відібрати, і порушення було одне - чому не сказав, що маєш коло себе гроші (100$).

Точніше - чому перший не сказав, що маєш гроші, а коли митники спитали, чи маєш, то відповів.що так, звичайно, без грощейпросто не впустять в поважну країну.
ОтветитьС цитатой
IP: 176.32.14.---Serg Fors11.10.2016 16:57
Турка развели. Он мог настаивать на том, что устно задекларировал эту сумму, а доказывать обратное должны уже таможенники.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.44.160.---Семенен11.10.2016 16:54
В мене за часів дрімучого Кучми наші доблесні митники точно так само хотіли відібрати, і порушення було одне - чому не сказав, що маєш коло себе гроші (100$).
ОтветитьС цитатой
IP: 82.145.222.---Fero11.10.2016 16:17
Все правильно сделали. 99% турков сюда едут за секс-туризмом.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Миссия ОБСЕ мониторит только днем и допускает фальсификации – источник
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам
Олланд про визит Путина: Я не собирался его сопровождать
Все новости
Фото

Двое грузинских художников возвращают жизнь осенним листьям

Кино

Одесская киностудия выложила на YouTube более 400 своих фильмов