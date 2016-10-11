Журналист отсудил у правительство РФ компенсацию за содержание в психбольнице

00
0
Вторник, 11 октября 2016, 16:02

Европейский суд по правам человека присудил 1,5 тысячи евро компенсации алтайскому журналисту Руслану Макарову, которого в сентябре 2012 года на две недели принудительно поместили в российскую психиатрическую больницу.

Об этом сообщила адвокат заявителя Ирина Хрунова, передает российское издание "РИА Новости".

"ЕСПЧ (...) обязал правительство России выплатить Макарову компенсацию - 500 евро компенсации морального вреда и 1000 евро судебных издержек", - рассказала Хрунова.

По словам адвоката, ЕСПЧ усмотрел нарушение права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).

В жалобе журналист утверждал, что его принудительное пребывание в психиатрической больнице связано исключительно с его критикой главы Алтая Александра Бердникова, подачей к нему иска и заявления о возбуждении уголовного дела в отношении политика.

Как известно, 12 мая ФСБ по Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст.280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

Умерова взяли на подписку о невыезде.

11 августа Умерову стало плохо в суде, его госпитализировали. Несмотря на это, судья вынесла постановление отправить Умерова на психиатрическую экспертизу.

Его продержали в психбольнице до 7 сентября.

Темы: Росcия ЕС суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Стало известно, когда Савченко будет свидетельствовать против Плотницкого 11 октября 2016, 15:26
СК РФ заявил, что украинские военные похищают россиян для обмена 11 октября 2016, 15:22
Миятович обратилась к Лаврову по поводу Сущенко 11 октября 2016, 14:11
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Миссия ОБСЕ мониторит только днем и допускает фальсификации – источник
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам
Олланд про визит Путина: Я не собирался его сопровождать
Все новости
Фото

Двое грузинских художников возвращают жизнь осенним листьям

Кино

Одесская киностудия выложила на YouTube более 400 своих фильмов