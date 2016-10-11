Миссия ОБСЕ мониторит только днем и допускает фальсификации – источник

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Вторник, 11 октября 2016, 16:02

Украина обеспокоена, что миссия ОБСЕ не круглосуточно мониторит и верифицирует процесс разведения сил от линии размежевания на трех согласованных участках на Донбассе.

Об этом источник, близкий к "минскому процессу", сообщил "Украинским новостям".

"Украинская сторона сообщила ОБСЕ, что они не выполняют п. 11 рамочного решения", – сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, вместо предусмотренного рамочным решением мониторинга на постоянной основе, наблюдатели СММ ОБСЕ осуществляют его в районе Золотого (Луганская область) с 8:00 до 17:00, а в районе Петровского (Донецка область) – с 9:00 до 16:00.

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что вечером и ночью мониторинг на участках разведения наблюдатели миссии не осуществляют, тогда как обстрелы в районах Золотого и Петровского происходят именно в ночное время, что подтверждают данные Совместного центра контроля и координации (СЦКК), осуществляющего круглосуточное дежурство.

Также собеседник отметил, что специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не фиксирует все факты нарушения режима прекращения огня на участках разведения сил.

"С 21 сентября в ежедневных отчетах факты обстрелов либо не фиксируются, либо подаются как произошедшие вне участков размежевания... Есть и намеренные фальсификации информации", – сказал он.

В частности, человек, посвященный в минские переговоры, сообщила, что в районе Богдановки вблизи Петровского 3 октября около 16:00 боевики обстреляли позиции сил АТО из АГС-17 и стрелкового оружия, но в отчете миссии ОБСЕ от 4 октября речь шла о 8 выстрелах неизвестного происхождения и последующих выстрелов из стрелкового оружия с обеих сторон разведения.

Кроме того, Украина не довольна тем, что в отчетах СММ ОБСЕ со дня подписания рамочного решения акцентируется внимание не на фактах нарушения режима прекращения огня, а на препятствиях для миссии в выполнении их обязанностей.

Собеседник также обратил внимание на то, что на оккупированной территории Донбасса работает порядка 30 патрулей миссии, а на подконтрольной украинской власти – порядка 90.

Как известно, 21 сентября контактная группа договорилась в Минске о разведении сил на 1 километр от линии размежевания в Золотом, Петровском и Станице Луганской. При этом мониторинговая миссия ОБСЕ впервые обязалась проводить круглосуточный мониторинг выполнения договоренности о прекращении огня, которое должно предшествовать разведению.

Темы: Донбасс ОБСЕ Минские соглашения АТО
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Комментарии — 3
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IP: 93.32.70.---koine11.10.2016 17:23
Шановні, це тупа пропаганда і провокація, в ОБСЄ не раз говорили, що моніторинг відбувається як особистою присутністю так і автоматичною відео фіксацією. Там камери встановлені, навіщо їм вночі сидіти?
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IP: 195.138.81.---Kotia11.10.2016 16:54
Та в цій місії - чи то мацкалі, чи то їхні ліші друзі,,,, (((
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IP: 85.223.209.---Taras Orel11.10.2016 16:11
Ну а бухать їм коли?
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