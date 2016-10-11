НАПК и Госспецсвязь не могут определиться, у кого ключи от е-декларирования

00
1
Вторник, 11 октября 2016, 17:17

У НАПК нет доступа к ключам и кодам системы электронных деклараций, в Госспецсвязи это отрицают.

Об этом в ходе заседания комитета по борьбе и противодействию коррупции заявил народный депутат Виктор Чумак.

Эту информацию подтвердили и представители НАПК.

"Все ключи и коды этой системы относятся владельцу - НАПК... По моим данным, им все передали", - сказал председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко.

"Вам надо решить вопрос, у кого ключи", - сказал на это Чумак.

В свою очередь председатель комитета Егор Соболев предложил создать следственную группу по этому вопросу.

Вместе с тем Евдоченко сообщил, что система обработки деклараций пока работает стало.

"5 тысяч госслужащего уже передало свои декларации, еще 20 тысяч работают над заполнением. По поручению премьер-министра мы помогаем с их обработкой", - сказал он.

"По моим данным только два пункта остаются для доработки и совместными усилиями новое обновление этого продукта должно быть сегодня-завтра", - добавил Евдоченко.

Следователи ведомства должны провести совещание, где выработать общую позицию относительно формы электронной декларации.

Роман Кравец, УП

Темы: НАПК декларация комитеты
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
5 партий получили почти 71 млн гривен от НАПК 10 октября 2016, 18:28
Форма е-декларации не соответствует утвержденным НАЗК требованиям - НАБУ 6 октября 2016, 12:38
Из-за сбоя пропал доступ к е-декларациям 4 октября 2016, 15:25
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.133.47.---lex-us11.10.2016 17:25
"НАЗК і Держспецзв'язок можуть визначитися в кого ключі до е-декларування"
Бездарі - навіть заголовок не можуть правильно написати.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Миссия ОБСЕ мониторит только днем и допускает фальсификации – источник
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам
Олланд про визит Путина: Я не собирался его сопровождать
Все новости
Фото

Двое грузинских художников возвращают жизнь осенним листьям

Кино

Одесская киностудия выложила на YouTube более 400 своих фильмов