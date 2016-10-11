НАПК и Госспецсвязь не могут определиться, у кого ключи от е-декларирования
У НАПК нет доступа к ключам и кодам системы электронных деклараций, в Госспецсвязи это отрицают.
Об этом в ходе заседания комитета по борьбе и противодействию коррупции заявил народный депутат Виктор Чумак.
Эту информацию подтвердили и представители НАПК.
"Все ключи и коды этой системы относятся владельцу - НАПК... По моим данным, им все передали", - сказал председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко.
"Вам надо решить вопрос, у кого ключи", - сказал на это Чумак.
В свою очередь председатель комитета Егор Соболев предложил создать следственную группу по этому вопросу.
Вместе с тем Евдоченко сообщил, что система обработки деклараций пока работает стало.
"5 тысяч госслужащего уже передало свои декларации, еще 20 тысяч работают над заполнением. По поручению премьер-министра мы помогаем с их обработкой", - сказал он.
"По моим данным только два пункта остаются для доработки и совместными усилиями новое обновление этого продукта должно быть сегодня-завтра", - добавил Евдоченко.
Следователи ведомства должны провести совещание, где выработать общую позицию относительно формы электронной декларации.
Роман Кравец, УП
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