Обмен Сущенко может решить только Путин – Фейгин

277 просмотров
0
Среда, 12 октября 2016, 05:28

Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает задержанного в России по обвинению в "шпионаже" украинского журналиста Романа Сущенко, считает, что освобождение его подзащитного возможно только через обмен и решить это может исключительно президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода"

По его словам, вопрос об обмене не решают ни следователь по этому делу, ни даже начальник следственного управления ФСБ России.

"В той острой ситуации, в которой находятся отношения России и Украины, России и Запада, вы же понимаете, что никто не станет освобождать Сущенко просто так. Вот обмен одних на других - это допустимая конструкция. Поэтому я считаю, что обмен - это та конструкция, которая допустима в этой ситуации, но просто для нее нужно создавать условия", - сказал адвокат.

По словам Фейгина, в российском суде, где дело рассматривают как закрытое из-за "государственной тайны", надежд на оправдание Сущенко нет.

"Поэтому, соответственно, я вижу здесь только политическое решение, но оно возможно, только если будут публичные предпосылки. То есть если возмущение тем, что журналиста представили как шпиона, взяли, арестовали, несмотря на очевидные публичные факты, - тогда российская сторона значительно быстрее пойдет на переговоры и в конце концов обмен, чем если о нем вообще ничего не будут говорить ..."- сказал адвокат.

В частности, предположил он, такой обмен мог бы быть возможен при наличии политического решения, на задержанного на днях в Украине человека, который, по утверждению Службы безопасности Украины, является агентом Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Темы: Росcия Сущенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
РФ снова нанесла удары по Алеппо – правозащитники 12 октября 2016, 04:41
Украинский консул не сможет попасть на суд к Сущенко 11 октября 2016, 23:33
СМИ: Российским депутатам рекомендовали вернуть в страну детей и родителей 11 октября 2016, 18:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Испании задержали украинских моряков за поставки наркотиков джихадистам
Глава АП: В Харькове сохраняется угроза дестабилизации ситуации
Конкурсная комиссия выбрала Горгана губернатором Киевской области
ГПУ сообщила о подозрении мэру Бучи и секретарю горсовета
Все новости
Книга

Отрывок из романа "Баборня" Мирослава Лаюка

Не бойтесь неудач

Советы от автора бестселлера об эмоциональном интеллекте