США обещают ответить на атаки российских хакеров

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Среда, 12 октября 2016, 06:53

Президент США Барак Обама рассматривает различные варианты ответов на хакерские атаки со стороны России, которым подверглись организации политических партий США.

Об этом во вторник заявил  представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Reuters.

"Есть целый ряд ответов, которые рассматривает президент, и он выберет пропорциональный ответ ", - сказал он.

По словам Эрнеста, вполне возможно, что Обама выберет вариант ответа, о котором никогда не будет объявлено публично.

В субботу США официально обвинили Россию в хакерских атаках для влияния на выборы.

Также глава штаба Хиллари Клинтон обвинил россиян во взломе писем для WikiLeaks.

Темы: США Росcия
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