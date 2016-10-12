Фирташ утверждает, что не собирается продавать "Интер"

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ заявляет, что не собирается продавать канал "Интер", не вмешивается в его редакционную политику и не общается с президентом Петром Порошенко.

Об этом Фирташ рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос, поступали ли предложения о продаже "Интера", Фирташ сказал:

"Мне таких предложений не поступало. Я лично ни с кем не разговаривал на тему продажи канала. Планов продавать "Интер" у меня нет. Какого-то давления на меня, чтобы я продал свою долю, я не чувствую."

Он отрицает, что новости, которые выходят на канале "Интер" – пророссийские.

"Если говорить о редакционной политике, то нет на канале никаких пророссийских новостей, это украинские новости. Просто есть люди, которые не хотят слышать то, о чем рассказывают новости на "Интере". Они не хотят отвечать за те поступки, которые совершают, за ту политику, которую они ведут. А они, по сути, ведут политику, которая ведет их и страну к краху. Вот что происходит", - сказал Фирташ.

При этом на вопрос о россиянке Марии Столяровой, которую выдворили из страны за антиукраинскую позицию, Фирташ заявил:

"Я не занимаюсь оперативным управлением телеканала. Я не вмешиваюсь в редакционную политику ни канала, ни новостей"

При этом он считает, что события с каналом – это запугивание.

На вопрос о том, что из телевизионной версии концерта на День Независимости были вырезаны целые куски в том числе и слова "Слава Украине", сказанные певцом Александром Пономаревым, Фирташ сказал:

"Идет технический процесс, идет верстка программы. Режиссеры режут не только это, и режут много. В концерте была заложена идеология, которая сегодня нужна стране: хватит уже раскалывать, хватит унижать самих себя".

"Мы говорили о том, что надо показать, что мы чего-то стоим, что мы способные люди. Мы пытались через концерт показать, что украинцы – это сильный народ, который должен иметь свою позицию и жить независимо от желаний кого-то извне. То, что я крикну "Слава Украине!", не значит, что я люблю страну больше других", - сказал он.

Говоря о своей поддержке Порошенко в 2014 году, Фирташ заявил, что он просто хотел, чтобы быстрее прошли выборы:

"Я не ему оказал поддержку, здесь есть очень большое заблуждение. Я уже двадцать раз об этом говорил! Я просто хотел, чтобы перестали спекулировать на теме, что у нас нет законной власти, нет законного парламента и президента. И моя главная задача тогда состояла в том, чтобы быстрее прошли выборы и появился президент. Вот что для меня было важно, а не то, чтобы выиграл Порошенко".

Он завил, что с 2014 года не общался с Порошенко.

Также, по словам Фирташа, он надеется вернуться в Украину в случае позитивного решения суда в Австрии.