Адвокат Лукаш нашел в машине "дивное устройство"

Адвокат Андрей Смирнов, который представляет интересы экс-министра юстиции Елены Лукаш, заявляет, что нашел в своей машине устройство, похожее на "прослушку".

Он написал в Facebook, что его машина внезапно перестала заводиться – и когда она завелась, повез ее на станцию техобслуживания, работникам которой доверяет.

"Поскольку электронная диагностика автомобиля не выявила очевидных проблем, техники заинтересовались наличием внешних источников энергопотребления, не прописанных в заводской энергосети автомобиля", – написал Смирнов.

"И нашли дивное устройство, спрятанное под потолком автомобиля, по всем внешним признакам отличающееся от тех, что производит завод BMW. В комплект входит: внешний жёсткий диск, микрофон и шина передачи данных на диск", – сообщил он.

Адвокат подозревает, что к этому причастны спецслужбы.

"Мы безотлагательно проведём независимую от правоохранительных органов экспертизу дивного гаджета, чтоб потом не оказалось, что это модуль связи с дворниками машины и напишем заявление об уголовном правонарушении", – отметил Смирнов.

"Также напомню, что прослушивать адвоката является немного незаконным мероприятием", – подчеркнул он