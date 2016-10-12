Под Симферополем бойцы ФСБ с автоматами обыскивают крымских татар

00
0
Среда, 12 октября 2016, 11:04

В среду сотрудники ФСБ России устроили обыски в домах крымских татар в селе Строгановка и на массиве Каменка в пригороде Симферополя.

Об этом на своей странице Facebook написал журналист крымскотатарского канала ATR Шевкет Наматуллаев.

"Ищут очередных "террористов". К слову, те, у которых проходят обыски недавно вернулись с Хаджа. Для устрашения и психологического давления подтянули десятки сотрудников ОМОН с автоматами и автозаки! Соседей и родственников даже близко не подпускают к домам обыскиваемых, у них свои понятые", – написал он.

По словам Наматуллаева, матери одного из обыскиваемых стало плохо, после того как ОМОНовцы ее толкали и не пустили в дом, после чего долго не пускали к ней врачей "скорой".

Журналист добавил, что после обыска некоторых крымских татар увезли в управление ФСБ.

Как известно, после оккупации Крыма Россией обыски у крымских татар происходят регулярно. Также представители этого народа часто оказываются в заключении по обвинениям в экстремизме либо пропадают.

Украинская правда

Темы: крымские татары Крым Симферополь ФСБ Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля 11 октября 2016, 11:43
ATR из-за отсутствия финансирования намерен переехать в Литву 10 октября 2016, 14:49
Защита сына Джемилева обжаловала решение суда РФ 10 октября 2016, 13:07
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Под Симферополем бойцы ФСБ с автоматами обыскивают крымских татар
Левочкина предлагает ПАСЕ резолюцию о плохом расследовании событий Майдана
Мэр Бучи уверяет, что может доказать невиновность и не покинет Украину
Рядом с Крымом затонул российский кран. Есть погибшие
Все новости
Видео

"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля

Цена Медали

Истории паралимпийских чемпионов в Рио