Под Симферополем бойцы ФСБ с автоматами обыскивают крымских татар

В среду сотрудники ФСБ России устроили обыски в домах крымских татар в селе Строгановка и на массиве Каменка в пригороде Симферополя.

Об этом на своей странице Facebook написал журналист крымскотатарского канала ATR Шевкет Наматуллаев.

"Ищут очередных "террористов". К слову, те, у которых проходят обыски недавно вернулись с Хаджа. Для устрашения и психологического давления подтянули десятки сотрудников ОМОН с автоматами и автозаки! Соседей и родственников даже близко не подпускают к домам обыскиваемых, у них свои понятые", – написал он.

По словам Наматуллаева, матери одного из обыскиваемых стало плохо, после того как ОМОНовцы ее толкали и не пустили в дом, после чего долго не пускали к ней врачей "скорой".

Журналист добавил, что после обыска некоторых крымских татар увезли в управление ФСБ.

Как известно, после оккупации Крыма Россией обыски у крымских татар происходят регулярно. Также представители этого народа часто оказываются в заключении по обвинениям в экстремизме либо пропадают.

Украинская правда