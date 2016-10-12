За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб

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Среда, 12 октября 2016, 12:44

Четверо военных получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции 11 октября.

Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих не было, однако четверо бойцов получили ранения", – сказал он.

По словам полковника, эти санитарные потери силы АТО понесли в Авдеевке (2 раненых), Талаковке и Водяном в результате вражеских обстрелов.

Украинская правда

Темы: АТО
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