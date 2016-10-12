Отвод под Станицей должен возобновиться в четверг - ГУР

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Среда, 12 октября 2016, 13:08

В районе Станицы Луганской боевики ведут провокационные обстрелы позиций сил АТО, нарушая реализацию рамочного соглашения от 21 сентября по разведению сил на этом направлении.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в среду.

"Передовые подразделения 11 стрелкового батальона 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ остаются на позиции в районе моста через реку Северский Донец. Наблюдатели миссии ОБСЕ в район отвода не допускаются", - идет речь в сообщении.

Возобновление мероприятий отвода запланировано на 13 октября 2016 года.

По данным ГУР, командование 2 АК приняло решение о прекращении выполнения задач офицерами-наблюдателями 2 (Луганск) и 4 (Алчевск) отдельных мотострелковых бригад 2 АК (Луганск) ВС РФ, которые привлекались к контролю за соблюдением режима прекращения огня в районах н.п .Веселая Гора, Раевка, Желтое, Хрящеватое, Смелое, Балка Суходол.

Разведчики не исключают активизации провокационных обстрелов позиций сил АТО из указанных районов.

Возле населенных пунктах Золотое и Петровское продолжается разминирование местности.

Украинская правда

Темы: разведка Луганская область Минские соглашения
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