Бессмертный считает, что надо прекратить использовать Минские соглашения

1267 просмотров
2
Среда, 12 октября 2016, 13:52

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный предлагает вместо попытки реализовать Минские соглашения начать поиск новых инструментов урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в среду в комментарии журналистам, передает УНИАН.

По его словам, из текста Минских соглашений следует, что сначала необходимо достичь безопасности, политической стабилизации, реализовать процессы амнистии и получить выход на оккупированный участок российско-украинской границы.

"Как на это надо реагировать? 1 января 2016 то, что называется договоренности, оно прекратило свое существование. И решение о продлении (выполнение Минских соглашений - УНИАН) - это решение лидеров "нормандского формата". Что это значит? Это означало, что и сами договоренности, и сама логика дальнейших действий - это логика, собственно, действий "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и т.д.", - добавил он.

"На сегодняшний день вопрос безопасности вообще не реализован, и все попытки приводили только к тому, что решения принимались, но не выполнялись или выполнялись частично", - заявил Бессмертный.

В этой связи он отметил, что "мы сколько угодно можем говорить о логике политических шагов, тему получения контроля над границей, проблемы амнистии, но я оцениваю это только как дань вчерашнему дню и авторам, которые об этом договаривались".

По убеждению Бессмертного, "речь на сегодняшний день должна идти о формировании новой цели и поиска новых инструментов решения этой ситуации".

В то же время он посоветовал спокойно реагировать на заявления западных политиков, подобные тому, которое на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы произнес президент Франции Франсуа Олланд - о необходимости проведения выборов на Донбассе, а потом получение контроля над границей.

"Моим глубоким убеждением является то, что на сегодняшний день нужно прекратить юзать (использовать) Минские договоренности, потому что с них толку будет, к сожалению, очень мало", - подчеркнул Бессмертный.

Темы: Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Отвод под Станицей должен возобновиться в четверг - ГУР 12 октября 2016, 13:08
Олифер: Украина поставила вопрос о срыве разведения сил со стороны боевиков 11 октября 2016, 20:55
Миссия ОБСЕ мониторит только днем и допускает фальсификации – источник 11 октября 2016, 16:02
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND12.10.2016 14:30
Тупі еліти - програні війни. Вже навіть йожикам зрозуміло, мінські угоди фуфло, якісь б/у політики, з незрозумілим статусом ведуть переговори з такимиж фуфляжниками, як результат - пшик. І те, типа "АТО" буде як безвіз висіти перед носом у дурників і маячити на горизонті фантазіями пана Президента, і ті дурники думають, що захистят Україну якісь там батальйони і волонтери, а населення буде влаштовувати Євробачення, хутбол, і мати візовий режим з окупантом. Викусіть, нас очікує колапс і розвал. Оскільки дурні еліти продукують не адекватні рішення, а народ все більше спускається в болото.
ОтветитьС цитатой
IP: 195.138.81.---Kotia12.10.2016 14:02
Прально каже Безсмертний !!!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Котвицкий задекларировал покупку одежды более чем полмиллиона
Пукач просится в другую колонию, суд соберется снова в ноябре
Отвод под Станицей должен возобновиться в четверг - ГУР
За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб
Все новости
#ЯНеБоюсьСказати

Сексизм Трампа спровоцировал женщин делиться историями изнасилований

Видео

"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля