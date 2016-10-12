Стець спросит у министров, почему канал ATR не получил денег

00
1
Среда, 12 октября 2016, 14:21

Министр информационной политики Юрий Стець собирается поставить вопрос выделения средств крымскотатарскому телеканалу ATR на заседании правительства.

Об этом он сказал на брифинге в среду в Киеве.

"Кабинет министр выделил средства (на канал -ред.), позиция не изменилась. Если у кого-то из моих коллег возникает вопрос о проблеме, связанной с юридической терминологией... Я говорю коллег, которые являются министрами, я хочу услышать их позицию", – сказал Стець.

Глава Мининформполитики отметил, что будет поднимать вопрос, почему не выполнено правительственное решение о выделении средств каналу на следующем заседании Кабмина:

"Я хочу услышать министра финансов господина Данилюка, чтобы он озвучил, какие есть проблемы в решении Кабинета министров, возможно, также имеются какие-то юридические коллизии. Это значит не о'кей, мы не можем выделить средства. Это значит, мы найдем в течение дней юридическую формулировку для того, чтобы решение, которое было предложено мной, как членом правительства, по выделению средств АТР, - должно быть выполнено. Знаю, что подобной позиции придерживается премьер-министр Украины", – заявил министр.

"Речь не идет о том, что есть риск, что телеканал АТР переедет в Литву и это может быть неправильно воспринято в мире... Речь идет о том, что, если мы у нас не будет культуры выполнения собственных решений, я говорю о членах правительства и властях в Украине в целом, то это будет неправильно", – сказал Стець.

Как известно, крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета Украины и намерении переехать в Литву.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: крымские татары СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Крыму возобновился процесс над Чийгозом 12 октября 2016, 11:28
Под Симферополем бойцы ФСБ с автоматами обыскивают крымских татар 12 октября 2016, 11:04
"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля 11 октября 2016, 11:43
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.138.81.---Kotia12.10.2016 14:58
Цілковитий ГАПЛ !!!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Котвицкий задекларировал покупку одежды более чем полмиллиона
Пукач просится в другую колонию, суд соберется снова в ноябре
Отвод под Станицей должен возобновиться в четверг - ГУР
За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб
Все новости
#ЯНеБоюсьСказати

Сексизм Трампа спровоцировал женщин делиться историями изнасилований

Видео

"Найди Эрвина" – крымские татары провели акцию возле Кремля