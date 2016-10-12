Лещенко выиграл суд у соратницы Пашинского

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Среда, 12 октября 2016, 15:23

Депутат от БПП Сергей Лещенко выиграл суд у бывшего руководителя департамента МВД по возврату украденных активов Елены Тищенко, которая требовала опровергнуть расследования о наличии у нее имений за рубежом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лещенко уточнил, что речь идет о незадекларированной вилле под французскими Каннами и поместье в английском графстве Суррей.

Согласно опубликованному депутатом решением, суд оставил иск Тищенко к нему и руководителю "Украинской правды" Алене Притуле без рассмотрения.

Тищенко считается соратницей депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Кроме того, по словам Лещенко, экс-депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко отказался от своих обвинений в адрес депутата о том, что он якобы получает 67 тысяч долларов в месяц за кампанию против Мартыненко. Из-за этого заявления Лещенко зимой подал на Мартыненко в суд.

"Параллельно в другом суде Мартыненко отказался от своих клеветнических заявлений относительно меня, не принес никаких доказательств и прикрылся нормой об "оценочных суждениях". Суд не стал заставлять Мартыненко извиняться, потому что оценочное суждение не подпадает под деяния, за которые наступает ответственность", – сообщил депутат.

Он добавил, что лингвистическую экспертизу в интересах Мартыненко проводила СБУ.

Украинская правда

Темы: Лещенко Мартыненко суд
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