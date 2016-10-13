Россия и США договорились о новых переговорах по Сирии

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Четверг, 13 октября 2016, 04:03

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри договорились о встрече для переговоров о возможных дополнительных шагах по созданию условий для урегулирования сирийского кризиса.

Об пишет DW.com.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России, США и ряда ключевых стран региона должна состояться в Лозанне 15 октября.

В интервью телеканалу CNN Лавров заявил, что переговоры должны включать в себя Турцию, Саудовскую Аравию и, возможно, Катар.

"Мы хотели бы встретиться в этом узком формате, чтобы иметь деловое обсуждение, а не еще одни дебаты вроде Генеральной Ассамблеи (ООН. - Ред.)", - Отметил Лавров.

Источник в Госдепартаменте США подтвердило встречу агентству AFP.

"Можем подтвердить Лозанну. В Лозанне состоится встреча с ключевыми региональными участниками, а также с Россией", - передает его слова агентство.

В Госдепартаменте США также сообщили о международных переговорах по Сирии, которые состоятся в воскресенье, 16 октября, в Лондоне - на следующий день после встречи в Швейцарии.

Госсекретарь США Джон Керри будет присутствовать на обеих встречах, чтобы обсудить "многосторонний подход к решению кризиса в Сирии, в том числе длительное прекращение насилия и возобновление поставок гуманитарной помощи", говорится в сообщении пресс-секретаря Государственного департамента США Джона Кирби.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, которыенаносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

В начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось всего неделю. На фоне упорных боев за Алеппо США объявили о прекращении переговоров с Москвой.

Как сообщалось, на экстренном заседании Совбеза ООН Российская Федерация заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Темы: Росcия США Сирия
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