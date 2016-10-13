Журналисты рассказали об оффшорном аивиабизнесе друга Порошенко

Украинская авиакомпания "Бизнес-Эрлайнз", принадлежащая бизнес-партнеру президента Украины Сергею Зайцеву управляется через оффшорную фирму, осуществляет запрещены рейсы в Россию и не платит налоги в Украине.

Об этом говорится в расследовании Слидство.Инфо.

В распоряжение расследователей попала флешка с файлами о деятельности украинской авиакомпании "Бизнес-Эрлайнз", которую им предоставил неназванный источник.

Так, журналисты выяснили, что авиакомпания "Бизнес-Эрлайнз", предоставляющая услуги чартерных авиаперевозок, оформлена на компанию Intraco Management Limited. Благодаря масштабной утечке документов панамского регистратора оффшоров Mossack & Fonseca, ранее стало известно, что владельцем этой компании является заместитель генерального директора корпорации "Рошен", Сергей Зайцев.

Полученные файлы свидетельствуют, что постоянными клиентами авиакомпании были как сам Петр Порошенко, так и его друг и бизнес-партнер Игорь Кононенко. Есть даже некоторые личные документы, например, копия паспорта жены Игоря Кононенко или контракт на проживание его дочери в одном из швейцарских пансионов. Согласно одному из файлов, среди клиентов компании значатся также фамилии Ющенко, Клюев, Азаров, Кацуба, Левочкин, Богатырева, Черновецкий, Арбузов, Лепс, Калинин, Саламатин.

Согласно с другим файлом под названием "Авиабаланс", компания Intraco Management Limited получила на банковский счет за авиаперелеты в 2009 - 2011 годах 15 млн 262 тыс евро, однако, как утверждается в расследовании, несмотря на то, что услуги авиаперевозок предоставляют одни украинские бизнесмены другим, в том числе за внутренние полеты, деньги в Украину даже не заходят. Они идут с одного оффшорного счета на другой.

Более 400 тысяч евро оффшорная Intraco получила от оффшорной Nyland Union. Последней обладают скандальные бизнесмены Василий Хмельницкий и Андрей Иванов. 19 тыс евро получено от виргинской Macon Assets Limited, связанная с одесским мэром Геннадием Трухановым. Более 90 тысяч евро заплатила за авиаперелеты оффшорная Newport Management Limited, которая засветилась в многочисленных бизнесах братьев Суркисов.

В расследовании также упоминается история о закупке компанией авиатоплива у российской дочерней компании российского "Газпрома" - "Газпромнефть-АЭРО Шереметьево". Согласно данным таможенной базы Import Genius, говорится в расследовании, Intraco Management купила в октябре 2014-го года на самом деле тысячи тонн авиационного горючего.

Как утверждает журналист Слидство.Инфо Дмитрий Гнап, упомянутая компания до сих пор осуществляет перелеты из Киева в Москву - через Беларусь.

"Частный самолет вылетает из Киева и садится в аэропорту города Гомель, местные пограничники сами приходят к самолету и ставят штамп о пересечении границы Беларуси. Далее самолет рейсом Гомель - Москва отправляется формально не нарушая запретов ", - говорится в сюжете.

Один из фигурантов расследования, депутат БПП Кононенко уже опровергал свою причастность к компании Intraco Management Ltd, а в этот раз от комментариев отказался.

Ранее, владелец оффшорной компании Intraco Зайцев утверждал, что компания никогда не предоставляла услуг президенту Порошенко и не закупала топливо в России, а лишь дважды заправила самолет в Москве в "Газпромнефть-Аэро-Шереметьево", поскольку других компаний там нет.