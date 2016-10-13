Подозреваемый в терроризме сириец умер в тюрьме в Германии

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Четверг, 13 октября 2016, 06:58

Сирийский беженец, подозреваемый в попытке совершить террористическое нападение на берлинский аэропорт, покончил с собой в камере тюрьмы в Лейпциге, куда он был помещен на время следствия.

Об этом сообщает BBC.

22-летний Джабер аль-Бакр перед смертью объявил голодовку и находился под круглосуточным наблюдением. Пока не вполне ясно, как именно ему удалось покончить с собой.

Аль-Бакр был арестован в Лейпциге в понедельник. За два дня до этого полиция провела обыск в его квартире в Саксонии, обнаружив полностью подготовленное самодельное устройство, начиненное мощным взрывчатым веществом.

Следователи сообщили, что в квартире подозреваемого нашли порядка 1,5 кг "чрезвычайно опасного взрывчатого вещества". По данным полиции Германии, речь идет о трипероксиде ацетона - крайне нестабильном веществе, нередко используемом для совершения террористических актов. В частности, его использовали исламисты при нападении в Париже в 2015 году.

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