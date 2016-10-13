АТО: 36 обстрелов, в том числе вблизи Станицы Луганской

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Четверг, 13 октября 2016, 07:54

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 36 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 20 обстрелов. В районах Талаковка и Новотроицкого противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Водяного и Широкино, кроме минометов, БМП, зенитных установок и стрелкового оружия противник применил ствольную артиллерию калибра 122 мм. Всего по украинским позициям было выпущено 380 снарядов.

На Луганском направлении зафиксировано 14 нарушений "режима тишины". Вблизи Новоалександровки укрепления Вооруженных Сил Украины получили обстрелов с БТРов, пулеметов и гранатометов различных систем, в Новозванивци - из минометов 82 калибра, а вблизи Станицы Луганской враг открывал огонь из пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении боевики дважды обстреливали силы АТО из пулеметов крупного калибра. Это произошло в районах Луганского и Новгородского.

Как сообщалось, в украинской стороне СЦКК заявили о нежелании террористов выполнять Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств. Обстрелы продолжаются как вблизи Станицы Луганской, так и на участках, где согласно договору разведения сил уже состоялось.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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