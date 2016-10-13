На границе с Польшей – очереди в более чем 1000 авто

00
0
Четверг, 13 октября 2016, 08:49

На границе Украины с Польшей снова увеличились очереди к пунктам пропуска – утром в четверг проезда ждут 1090 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook по состоянию на 8 утра 13 октября.

В частности, на пункте пропуска "Устилуг" стоят 330 автомобилей, в"Раве-Русской" – 200, в "Краковце" – 150, в "Шегини" – 120, в "Ягодин авто" – 100, в "Грушеве" – 80 , в "Угриневе" – 60, в "Смильнице" – 50.

При этом очередей на пунктах пропуска со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдавией нет.

Накануне утром на границе с Польшей стояло 610 автомобилей, а по состоянию на 18 вечера среды их было 1060.

Темы: граница Польша Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
ФСБшник поставил себе дачу на границе с Финляндией – Навальный 12 октября 2016, 14:57
Пограничники готовы отчитаться за "Стену" Яценюка 11 октября 2016, 13:42
Сытник: со "Стеной" не все в порядке, но обвинять кого-то пока рано 11 октября 2016, 10:32
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: 36 обстрелов, в том числе вблизи Станицы Луганской
Журналисты рассказали об оффшорном аивиабизнесе друга Порошенко
В Одесской области объявлено чрезвычайное положение
Боевики срывают соглашение о разведении сил на линии соприкосновения - СЦКК
Все новости
Полезные ссылки недели

Крутой советский дизайн, неигрушечные солдатики и хорошие книги

Цена Медали

Истории паралимпийских чемпионов в Рио