На границе с Польшей – очереди в более чем 1000 авто

На границе Украины с Польшей снова увеличились очереди к пунктам пропуска – утром в четверг проезда ждут 1090 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook по состоянию на 8 утра 13 октября.

В частности, на пункте пропуска "Устилуг" стоят 330 автомобилей, в"Раве-Русской" – 200, в "Краковце" – 150, в "Шегини" – 120, в "Ягодин авто" – 100, в "Грушеве" – 80 , в "Угриневе" – 60, в "Смильнице" – 50.

При этом очередей на пунктах пропуска со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдавией нет.

Накануне утром на границе с Польшей стояло 610 автомобилей, а по состоянию на 18 вечера среды их было 1060.