Во время шторма в Одессе затонули яхта и турецкая шхуна

00
0
Четверг, 13 октября 2016, 09:11

Из-за шторма в Одессе 12 октября затонула шхуна турецких браконьеров.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает "Думская".

По его словам, инцидент произошел в Черноморском яхт-клубе. Ранее эта шхуна была задержана пограничниками.

Экипажа во время происшествия на судне не было. Никто не пострадал.

Также в среду у причала яхт-клуба Одесского морвокзала штормовые волны разбили частную яхту Аrtemida – она затонула.

 

Из-за сильного ветра работа Белгород-Днестровского, Одесского портов, а также портов "Черноморск" и "Южный" ограничена (перечень ограничений — здесь).

Темы: Одесса стихийное бедствие погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Одесской области объявлено чрезвычайное положение 13 октября 2016, 01:50
Стихия в Одессе убила уже двух людей 12 октября 2016, 18:28
В Одессе бушует непогода: дерево убило женщину 12 октября 2016, 15:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: 36 обстрелов, в том числе вблизи Станицы Луганской
Журналисты рассказали об оффшорном аивиабизнесе друга Порошенко
В Одесской области объявлено чрезвычайное положение
Боевики срывают соглашение о разведении сил на линии соприкосновения - СЦКК
Все новости
Полезные ссылки недели

Крутой советский дизайн, неигрушечные солдатики и хорошие книги

Цена Медали

Истории паралимпийских чемпионов в Рио