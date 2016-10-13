Из-за ветра украинцев призывают не ходить под деревьями и билбордами

13 октября ночью в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и городе Киеве местами сильный, в Черновицкой области очень сильный дождь с мокрым снегом.

О таком прогнозе Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью в центральных и южных, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях сильные, ночью и утром в Винницкой и Кировоградской областях – очень сильные дожди.

В целом в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Приазовье 25 м/с.



Также 13 октября на акватории Черного моря высота волн 30-40 дм, на акватории Азовского моря порывы ветра 25-27 м/с и высота волн 15-20 дм.



Из-за сильных осадков 13 октября ожидают изменений гидрологической ситуации с подъемами уровней воды:



- на реках бассейна Прута и Сирети (Черновицкая, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,0 м;



- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,5-1,5 м;



- на притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях – на 0,2-0,7 м;



При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонового стока.



ГСЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под развесистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждения", – призывают спасатели.



Украинцев просят ответственно относиться к собственной жизни и жизням своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения 101.