Савченко призналась в ПАСЕ, что таки ездила на оккупированные территории

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Четверг, 13 октября 2016, 10:05

Народный депутат Украины, член ПАСЕ Надежда Савченко публично заявила, что недавно посетила оккупированные территории и "общалась со своими тюремщиками".

Об этом она заявила в своем выступлении при обсуждении украинского вопроса в сессионном зале ПАСЕ, сообщает "Европейская правда".

"Я была на оккупированной территории достаточно недавно, и, как это ни странно, общалась с теми, кто держал меня в плену", – заявила, в частности, Савченко.

Она утверждает, что смогла поговорить с представителями "Д/ЛНР" настолько подробно, что смогла почувствовать изменение их настроений.

"70% людей и даже те, кто держал меня в плену, жалеют о том, что они подняли оружие", – утверждает народный депутат.

Ранее журналист Алексей Мацука заявил, что, по его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с Захарченко.

Ооднако Савченко в ответ опровергла его слова и заявила, что давно не была в зоне АТО.

Темы: Савченко Донбасс ПАСЕ
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Комментарии — 3
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IP: 46.201.176.---Viacheslav13.10.2016 11:43
Надія може і прибріхувати - заради красного слівця. То не була, то була...
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IP: 94.76.66.---samal13.10.2016 10:54
Це все слова,а дії зворотні.Припинення вогню,кордон,українське законодавство.
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IP: 194.44.160.---Семенен13.10.2016 10:50
Мир дуже приваблива і навіть життєво необхідна річ, але повернення до болота під назвою "услишать дамбас" - це не означає поверненння окупованих територій (АРК І ОРДЛО), а втрату в короткій перспективі нових, а в довготривалій і Києва.
Звичайно, візит був придуманий в ФСБ РФ, і савченко зараз почне агітувати за вибори, які вони вигідні Україні, на окупованих територіях всі тільки і мріють про відновлення України. А це лише тактичний хід, щодб легітимізувати ставлеників Кремля і показати, що Росія там ні до чого.
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