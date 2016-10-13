Савченко призналась в ПАСЕ, что таки ездила на оккупированные территории
Народный депутат Украины, член ПАСЕ Надежда Савченко публично заявила, что недавно посетила оккупированные территории и "общалась со своими тюремщиками".
Об этом она заявила в своем выступлении при обсуждении украинского вопроса в сессионном зале ПАСЕ, сообщает "Европейская правда".
"Я была на оккупированной территории достаточно недавно, и, как это ни странно, общалась с теми, кто держал меня в плену", – заявила, в частности, Савченко.
Она утверждает, что смогла поговорить с представителями "Д/ЛНР" настолько подробно, что смогла почувствовать изменение их настроений.
"70% людей и даже те, кто держал меня в плену, жалеют о том, что они подняли оружие", – утверждает народный депутат.
Ранее журналист Алексей Мацука заявил, что, по его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с Захарченко.
Ооднако Савченко в ответ опровергла его слова и заявила, что давно не была в зоне АТО.
Звичайно, візит був придуманий в ФСБ РФ, і савченко зараз почне агітувати за вибори, які вони вигідні Україні, на окупованих територіях всі тільки і мріють про відновлення України. А це лише тактичний хід, щодб легітимізувати ставлеників Кремля і показати, що Росія там ні до чого.