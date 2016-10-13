Гройсман поручил разогнать тех, кто провалил подготовку к зиме

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Четверг, 13 октября 2016, 11:36

Премьер-министр Владимир Гройсман не удовлетворен уровнем подготовки государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" к зимнему периоду.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания в четверг, передают "Українські новини".

"Я считаю, вы достаточно слабо подошли к подготовке... значит, кто-то не на своем месте... до конца дня прошу полностью проверить готовность по каждому региону, и если такой готовности нет, принять кадровые решения, поснимайте с работы всех тех, кто провалил подготовку", сказал он, обращаясь к и.о. председателя "Укравтодора" Евгению Бараху.

Гройсман поручил предоставить ему отчет до конца четверга.

По словам Бараха, в наличии есть лишь 56% технической соли от потребности для прохождения зимнего периода, и, согласно отчетам областей, готовность техники составляет 85%.

Темы: дороги Кабинет министров
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