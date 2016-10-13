Порошенко сообщил Франции и Германии об ухудшении ситуации

Президент Петр Порошенко проинформировал об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе президента Франции Франсуа Олланда и советника канцлера Германии Кристофа Хойзгена.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Хойзген извинился, что канцлер Ангела Меркель не смогла принять участие в разговоре.

Порошенко проинформировал собеседников об увеличении количества обстрелов со стороны российских боевиков на востоке Украины, в том числе из тяжелого вооружения.

Он также акцентировал на отсутствии постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск.

Президенты Украины и Франции солидарны относительно важности компонента безопасности, который до сих пор не выполнила Россия, и который должен быть первоочередной частью дорожной карты по имплементации Минских договоренностей.

Порошенко заявил, что Москва блокирует процесс освобождения заложников, что абсолютно недопустимо.

Президенты договорились о продолжении консультаций в Минске на уровне дипломатических советников глав государств "нормандского формата", после чего лидеры Украины, Франции и Германии проведут телефонную конференцию.

Порошенко отдельно поблагодарил делегации Германии и Франции за поддержку резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о необходимости сохранения санкций против России.

Президент Украины также призвал страны ЕС ускорить предоставление украинцам безвизового режима и ратификацию соглашения об ассоциации.

Администрация Олланда, в свою очередь, сообщила по результатам разговора с Порошенко, что французский президент готов принять участие в переговорах по "украинскому кризису" с лидерами России, Германии и Украины в ближайшие дни.

Олланд надеется, что вскоре будет согласована "дорожная карта", которая определит шаги относительно возвращения Украине контроля за своей границей с Россией, передает Reuters.

Как известно, Меркель приглашала президентов Украины, России и Франции на ужин на 19 октября – однако стороны не договорились о встрече в "нормандском формате". В частности, Олланд и Меркель в разговоре с Путиным не смогли утвердить ее дату.

Источник в украинских дипломатических кругах заявлял, что Украина не давала согласие на участие в саммите "нормандской четверки", "пока не будет согласована "дорожная карта", которая будет предусматривать выполнение условий безопасности Минска Россией".