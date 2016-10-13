Киевляне берут субсидии вдвое реже, чем остальные украинцы

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Четверг, 13 октября 2016, 13:03

Показатель охвата субсидий по Киеву равен 18,9%, это вдвое ниже среднеукраинского уровня.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания по вопросам готовности к осенне-зимнему периоду 2016/17, сообщает "Укринформ".

"Относительно субсидий: идите на опережение, не ждите, пока люди будут обращаться, ведите разъяснительную работу. Потому что показатель в 18,9% – это половина от того, что в целом по Украине. Среднеукраинский показатель охвата – 37,8%", – рассказал Гройсман.

По подсчетам вице-премьер-министра Павла Розенко, в Украине субсидии на оплату коммунальных услуги уже оформлены для 5,5 миллиона семей украинцев – и их количество будет расти до 8,5-9 миллионов семей.

Как известно, Киев занимает первое место в стране по показателю валового регионального продукта. Так, если в Киеве за период 2004-2014 годов он составлял порядка 18%, то в Черновицкой области, которая находится на последнем месте, – менее 1%.

Темы: субсидии тарифы ЖКХ Гройсман
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