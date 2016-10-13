Активисты будут раздавать чиновникам в правительственном квартале "именные трусы"

18 октября общественные активисты устроят демонстрации под правительственными зданиями в центре столицы, во время которых будут раздавать чиновникам "именные трусы".

Об этом говорится в сообщении Центра по противодействию коррупции.

Активисты планируют раздавать трусы депутатам и чиновникам, которые не подали электронные декларации, "призывая их не быть" трусами" и ускорить декларирования состояния, как того требует закон".

"Соответствующие арт-инсталляции с развешанными на них именными трусами активисты установят на площади перед Верховной Радой, перед центральным входом в Дом Правительства и Администрацией Президента Украины со стороны улицы Институтской", - сказано в сообщении.

Как известно, срок подачи электронных деклараций истекает 31 октября.

Сейчас в Едином Государственном Реестре насчитывается чуть более шести с половиной тысяч ежегодных деклараций.

"Это - только 13% от пятидесяти тысяч чиновников, занимающих высшие руководящие должности в государстве и должны декларировать свои доходы в "первую волну", - сказано в сообщении.

После запуска системы электронного декларирования, в ее работе уже выявлено немало недостатков, как технических, так и тех, которые связаны с формой электронной декларации.

Так, в НАБУ заявили, что детективы прекратили заполнения электронных декларации из-за несоответствия формы декларации той, которая была утверждена НАПК.

11 октября премьер Владимир Гройсман поручил до 31 октября решить вопрос с заполнением чиновниками е-деклараций.

По его поручению следователи ведомства должны провести совещание, где выработать общую позицию относительно формы электронной декларации.

Украинская правда